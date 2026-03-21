Hallan el cuerpo de dos mujeres en Guna Nega; caso se encuentra bajo investigación
El hallazgo fue reportado en horas de la mañana, en donde posteriormente agentes policiales acudieron al lugar y confirmaron la presencia de los cuerpos en la vía, a la altura del tramo comprendido entre Santa Librada Rural y Villa Cárdenas.
Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades iniciaron una investigación luego del hallazgo del cuerpo de dos mujeres sin signos vitales en una vía que conecta el sector de Guna Nega con Chivo Chivo, en la ciudad de Panamá.