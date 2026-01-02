El director de la entidad, Nilo Murillo, explicó que esta iniciativa permitirá que los productos lleguen directamente del productor al consumidor, reduciendo intermediarios y costos.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del mes de febrero, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) pondrá en marcha un nuevo proyecto de venta de carne de res, pollo y cerdo en las Tiendas del Pueblo, con el objetivo de garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios más bajos para la población.