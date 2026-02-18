Ambas soberanas dieron muestra de lujo, esplendor y donaire, acompañadas de sus tunas y seguidores, declarándose vencedoras de lo que muchos llaman la fiesta del panameño en esta región de la península de Azuero.

Las Tablas, Los Santos/Las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo salieron al parque Porras de Las Tablas para hacer su última presentación en este Carnaval 2026, y medir fuerzas con la tradicional quema de juegos pirotécnicos que ponen fin a esta fiesta, antes de enterrar la sardina.