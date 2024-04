A falta de pocos minutos para el inicio del tercer debate presidencial, el candidato presidencial Jose Gabriel Carrizo quien se encuentra en un restaurante cerca del Centro de Convenciones ATLAPA mantuvo su posición de no participar del debate si el candidato José Raúl Mulino no se presentaba. Acompañado por un grupo de simpatizantes, Carrizo señaló que si Mulino no se presenta no cree que se quede a ver el debate.