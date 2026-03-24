Meteorólogos advierten sobre los retos que enfrentan y piden mayor apoyo estatal
La directora del instituto, Luz Graciela De Calzadilla, explicó que la labor de meteorólogos, hidrólogos y técnicos es fundamental para la toma de decisiones en múltiples sectores, desde la agricultura hasta la generación eléctrica y la planificación de actividades cotidianas.
Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día del Meteorólogo, celebrado el 23 de marzo, especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) destacaron la importancia del monitoreo climático en un contexto de cambios cada vez más marcados en el comportamiento del tiempo.