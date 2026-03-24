Meteorólogos advierten sobre los retos que enfrentan y piden mayor apoyo estatal

La directora del instituto, Luz Graciela De Calzadilla, explicó que la labor de meteorólogos, hidrólogos y técnicos es fundamental para la toma de decisiones en múltiples sectores, desde la agricultura hasta la generación eléctrica y la planificación de actividades cotidianas.