Colón/Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) acudieron este viernes a las oficinas de Panama Ports Company, luego del mensaje del presidente de la República, José Raúl Mulino, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de dicha empresa para operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico.

Una avanzada liderada por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ingresó a las oficinas administrativas en Balboa para reunirse con los directivos. En horas de la tarde, la titular de Trabajo se dirigió al puerto en Cristóbal, en la provincia de Colón.