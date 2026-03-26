Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el proyecto de bioetanol presentado por el Órgano Ejecutivo continúa su trámite legislativo y podría ser aprobado en un periodo razonable de tiempo, tras superar su primer debate en la Asamblea Nacional.

"Este es un proyecto que, si bien es del Ejecutivo, avanza al segundo (debate) y puede, dentro de un periodo razonable de tiempo, ser aprobado para beneficio de todos", manifestó el mandatario.