Nuevo Hospital de Tonosí en Los Santos costará $30 millones y podría estar listo en 18 meses

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la estructura del hospital de Tonosí quedó inutilizable tras el terremoto. Mientras se habilitan espacios provisionales y se gestionan insumos, el Gobierno prevé formalizar el contrato para construir una nueva instalación, con una inversión estimada de $30 millones y un plazo de 18 meses.