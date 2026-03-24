El anuncio fue realizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que confirmó que el proceso ya se encuentra en marcha y contempla una fase de precalificación para las empresas interesadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanza en el proceso para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, una medida que busca fortalecer la competencia y mejorar la calidad del servicio para los usuarios. La licitación pública podría definirse en diciembre de 2026, según estimaciones de las autoridades.