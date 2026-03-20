Ciudad de Panamá/Jóvenes panameños podrían encontrar una oportunidad real para iniciar su camino laboral tras la sanción de la Ley 513 del 20 de marzo de 2026, que crea el Programa de Pasantía para incentivar el trabajo formal en el sector privado.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó este viernes la norma que convierte a Panamá en el primer país de América Latina en regular las pasantías remuneradas. Esta medida busca responder a una de las principales barreras que enfrentan los jóvenes, la falta de experiencia laboral.