Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió con los más altos honores a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en una ceremonia y reunión de trabajo en el Palacio de las Garzas.

Durante el encuentro, se firmaron cuatro acuerdos de cooperación y se propuso establecer un mecanismo de consulta constante para acercar los temas de interés bilateral.