Presidentes Mulino y Lula da Silva firman acuerdos para facilitar inversiones, incentivar el comercio e impulsar el turismo

José Raúl Mulino, presidente de Panamá y Lula Da Silva, mandatario de Brasil. / Yenny Caballero
Yenny Caballero
28 de enero 2026 - 18:58

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió con los más altos honores a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en una ceremonia y reunión de trabajo en el Palacio de las Garzas.

Durante el encuentro, se firmaron cuatro acuerdos de cooperación y se propuso establecer un mecanismo de consulta constante para acercar los temas de interés bilateral.

