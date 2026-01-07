La iniciativa, presentada por el diputado José Pérez Barboni, amplía el alcance de la responsabilidad civil, al incluir no solo a conductores de vehículos particulares, empresas y transporte público, sino también a peatones afectados por fallas en la infraestructura vial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que propone indemnizar tanto a conductores como a peatones que sufran daños materiales, lesiones o pérdidas a causa del mal estado de las vías públicas en el país.