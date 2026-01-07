Proyecto de ley busca indemnizar a conductores y peatones por daños causados por calles en mal estado

La iniciativa, presentada por el diputado José Pérez Barboni, amplía el alcance de la responsabilidad civil, al incluir no solo a conductores de vehículos particulares, empresas y transporte público, sino también a peatones afectados por fallas en la infraestructura vial.

Calles en mal estado

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que propone indemnizar tanto a conductores como a peatones que sufran daños materiales, lesiones o pérdidas a causa del mal estado de las vías públicas en el país.

Temas relacionados

calles en mal estado indemnización Proyecto de ley jose perez barboni
Si te lo perdiste
Lo último
stats