Proyecto del Este en Pacora apuesta por una ciudad planificada previo a construir viviendas

Según el ministro, el proyecto abarcará unas 300 hectáreas, con una inversión estimada en 11 mil millones de dólares, destinada principalmente a garantizar que el área cuente previamente con carreteras, centros de salud, escuelas, sistemas de tratamiento de aguas servidas, transporte y fuentes de empleo.