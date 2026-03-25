Recaudación crece en San Miguelito, mientras persisten retos financieros y deudas
El tesorero municipal, Porfirio Luna, señaló que la actividad económica en el distrito muestra un comportamiento más lento de lo previsto para 2026, lo que se refleja en el movimiento comercial, especialmente en sectores como restaurantes y pequeños negocios.
San Miguelito, Panamá/El Municipio de San Miguelito reportó avances en su recaudación durante el último año, aunque enfrenta desafíos asociados a la desaceleración económica y a compromisos financieros heredados de administraciones anteriores.