David, Chiriquí/Un grupo de padres de familia de la escuela José María Roy en la provincia de Chiriquí ingresaron a los predios del plantel para exigir a la dirección una explicación sobre los múltiples casos de meningitis viral que se han reportado. Solicitaron que las clases se suspendan y se impartan de manera virtual o por módulos mientras se maneja la situación.

Aclararon que no buscan cerrar la escuela, pero han decidido no enviar a sus hijos como medida preventiva. “Hay casos que no han sido oficialmente reportados”, mencionó uno de los padres durante la manifestación.