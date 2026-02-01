El evento ofrece presentaciones musicales y dinámicas participativas centradas en el tambor y la vibración sonora como forma de conexión cultural y educativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actividad cultural “Luna Llena de Tambores” reúne a decenas de familias en Ciudad del Saber, en una jornada dedicada al ritmo, la percusión y las expresiones artísticas, con la participación de niños, jóvenes y adultos.