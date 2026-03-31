Semana Santa en Portobelo: el Cristo Negro vuelve a recorrer sus calles

Fermín Garibaldi, miembro del comité católico local, confirmó que todas las actividades religiosas se desarrollarán con normalidad, incluyendo las procesiones que recorren las calles del histórico poblado y que congregan a devotos provenientes de distintos puntos de Panamá.

Jesús Nazareno o Cristo Negro recorriendo las calles de Portobelo

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tradicionales celebraciones de Semana Santa en Portobelo se mantienen este año, pese a los trabajos de restauración que se realizan en el santuario del Cristo Negro, uno de los principales referentes de la fe católica en el país.

Temas relacionados

Semana santa Portobelo
Si te lo perdiste
Lo último
stats