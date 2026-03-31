Fermín Garibaldi, miembro del comité católico local, confirmó que todas las actividades religiosas se desarrollarán con normalidad, incluyendo las procesiones que recorren las calles del histórico poblado y que congregan a devotos provenientes de distintos puntos de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tradicionales celebraciones de Semana Santa en Portobelo se mantienen este año, pese a los trabajos de restauración que se realizan en el santuario del Cristo Negro, uno de los principales referentes de la fe católica en el país.