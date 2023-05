Durante la jornada, el exfiscal superior primero contra la delincuencia organizada, David Mendoza, reconoció que fue presionado por parte de sus superiores mientras manejó el caso New Business. Al ser cuestionado sobre el por qué no denunció las supuestas presiones ante la Corte Suprema de Justicia, Mendoza respondió lo siguiente: "Consideré que en estos momentos a nivel de la administración de justicia no existen las condiciones para abordar esos temas en particulares. No obstante haciendo un análisis en los plazos de prescripción estoy en términos para esos temas", afirmó.