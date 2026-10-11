El director del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó que el personal ha evaluado 910 viviendas afectadas, una cifra que podría aumentar a medida que lleguen a más comunidades. Las lluvias, los deslizamientos y los daños en puentes han dificultado el acceso a algunas zonas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 910 viviendas afectadas por el sismo registrado en Panamá, según el balance actualizado hasta las primeras horas del día en que se realizó la entrevista. La cifra podría aumentar a medida que los equipos de evaluación lleguen a más comunidades y determinen el alcance de los daños.