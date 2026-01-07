A partir de esta decisión, obreros de la construcción que cotizan a la Caja de Seguro Social y mantienen ingresos constantes, aunque por etapas, podrán aplicar a préstamos hipotecarios, una posibilidad a la que antes les era difícil acceder.

Ciudad de Panamá, Panamá/El año 2026 inició con una apertura en el acceso al crédito hipotecario para los trabajadores de la construcción, un sector que por décadas enfrentó barreras para optar por financiamiento de vivienda debido a la naturaleza escalonada de sus contratos laborales.