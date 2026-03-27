Sudáfrica, rival estratégico para medir el nivel de Panamá antes del Mundial 2026

El exseleccionado nacional Blas Pérez destacó la relevancia de este compromiso, al señalar que varios futbolistas tendrán la oportunidad de mostrarse.

Édgar Yoel Bárcenas selección de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La selección de Panamá afronta este jueves un partido amistoso ante Sudáfrica con la mira puesta en su preparación para el Mundial, en un encuentro que servirá como termómetro para evaluar rendimiento, probar variantes tácticas y brindar oportunidades a jugadores que buscan consolidarse en la convocatoria.

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