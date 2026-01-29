De acuerdo con las autoridades, la interrupción del servicio responde a la interconexión del anillo hidráulico Este, así como a labores de mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que la planta potabilizadora "Federico Guardia Conte" de Chilibre suspenderá sus operaciones durante 18 horas, desde el sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero, como parte de una serie de trabajos técnicos y de mantenimiento programados.