Ciudad de Panamá/La Feria de La Chorrera fortalece su proyección nacional tras concretar una alianza estratégica con TVN Media, con el objetivo de ampliar la visibilidad de los comerciantes, marcas y mercados que forman parte del evento.

Gracias a este acuerdo, la feria contará con mayor alcance en mercadeo y promoción a través de TVN y TVMax, impulsando la asistencia y la actividad comercial.

TVN Media participa como patrocinador oficial, integrando la feria a su programación y reafirmando su apoyo a las tradiciones y eventos de relevancia nacional.