La organización entregó 16 carpas al Ministerio de Salud para apoyar la atención de pacientes y responder a las necesidades en las zonas afectadas por el sismo. El Hospital San Miguel Arcángel recibió dos unidades y evalúa mantenerlas de forma preventiva o trasladarlas a lugares con mayores necesidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó 16 carpas al Ministerio de Salud (Minsa) para apoyar la atención de pacientes y responder a las necesidades generadas por el sismo del pasado viernes, que provocó afectaciones en instalaciones de salud de varias provincias del país.