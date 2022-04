Radar: alianza independiente, tormenta por fallo del Tribunal Electoral y crisis democrática de El Salvador

¿Es viable una alianza de candidatos independientes? Este fue el primer tema puesto este domingo en Radar de TVN Noticias.

El diputado Juan Diego Vásquez explicó qué propone la plataforma Vamos y por qué sólo están dos de los cinco diputados de la bancada independiente.

“En el caso mío y de Gabriel (Silva, diputado) hemos decidido más allá de pensar hoy en qué van a hacer Juan Diego y Gabriel es pensar qué creemos, qué necesita el país, y eso es lo que ha materializado la idea de la coalición Vamos, y creo que es solamente por eso que los colegas (Edison Broce, Raúl Fernández y Adán Bejerano) no están”, dijo.

El presidente del partido Panameñista, José Blandón, y el exmagistrado electoral Guillermo Márquez Amado, analizaron el intrincado escenario en el que está el Tribunal Electoral (TE), que blindó al expresidente Martinelli de ser investigado en la trama New Bussines invadiendo en principio la competencia de otros tribunales de justicia.

En ese proceso los magistrados electorales decidieron sobre el principio de especialidad.

“El principio de especialidad no es algo que ataña al TE sino a otros tribunales y son esos otros tribunales, para que haya uniformidad en esas decisiones, los que deben resolver las cosas inherentes a ese tema”, indicó Márquez Amado.

El principio de especialidad es una norma que no permite que una persona extraditada sea juzgada por un caso diferente al que motivó la extradición, salvo que el país que lo entregó decida lo contrario.

EEUU envió en 2018 a Martinelli a Panamá para que respondiera por el caso Pinchazos, y en enero de 2020 el Departamento de Estado de EEUU le indicó al Ministerio Público que tenía carta libre para investigar al expresidente por cualquier otra causa judicial, porque ya no le aplicaba la especialidad.

Martinelli pidió también al TE que no le levantaran el fuero penal electoral, como lo solicitó la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, porque los frentes de la mujer y de la juventud del partido Realizando Metas (RM), que preside, están en elecciones.

“En el partido RM hay una competencia para la juventud, el presidente del partido no es candidato a absolutamente a nada, no tiene ningún sentido que estén intentando proteger la pureza de esa elección dándole fuero a quien no es candidato a la misma”, explicó Blandón.

Fuera del terreno político, ¿necesitamos una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19?

Néstor Sosa, exdirector del Instituto Gorgas, explicó que “todos los estudios que se han hecho demuestran después de tres dosis una protección importante, pero hay un grupo de personas mayor de 65, personas con problemas inmunológicos (…) ese grupo de personas son más vulnerables y se les está recomendado de una manera electiva que consideren una cuarta dosis”.

Y en el radar internacional: El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, impulsa una ley para que los medios no puedan reportar nada sobre la violencia en el país.

“Cuando uno mira esas reformas lo que han hecho es abren la posibilidad no solo de detenciones arbitrarias a los periodistas, sino que buscan que los medios de comunicación se censuren a la hora de reportar sobre este fenómeno”, sostuvo César Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador.