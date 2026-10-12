30 familias refugiadas en Las Minas piden carpas tras el temblor.

Unas 30 familias que se refugian en el cuadro de fútbol de Las Minas, en Herrera.
12 de octubre 2026 - 12:55

30 familias refugiadas en Las Minas piden carpas tras el sismo.

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