37 parejas contraen matrimonio civil vestidos de rojo con ambiente de fútbol
Vestidos de rojo, color que representa tanto a la selección nacional como al amor y la unión, los novios participaron de este acto que se realizó en medio del ambiente de celebración por la clasificación de Panamá a una nueva cita mundialista.
Al ritmo de la batucada y con el entusiasmo que caracteriza al fútbol panameño, 37 parejas dieron uno de los pasos más importantes de sus vidas al contraer matrimonio civil en una ceremonia masiva organizada por el Registro Civil del Tribunal Electoral.