51 menores esperan ser adoptados en Panamá y Asamblea debate cambios al proceso
Una de las principales preocupaciones planteadas es que una parte importante de los menores en espera de una familia son mayores de siete años o tienen alguna discapacidad, condiciones que pueden dificultar que sean seleccionados por potenciales adoptantes.
En Panamá, 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente en condición de adopción, mientras que 31 familias cuentan con la idoneidad para iniciar un proceso, según información presentada durante la discusión de reformas al sistema de adopciones.