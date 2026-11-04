Aeronaval intercepta semisumergible con 2,560 paquetes de droga, tres extranjeros aprehendidos

Senan realizó un importante decomiso en Punta Burica.
04 de noviembre 2026 - 08:39

Aeronaval intercepta semisumergible con 2,560 paquetes de droga, tres extranjeros aprehendidos

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