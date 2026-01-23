Panamá/La Academia Latinoamericana de Aviación Superior (ALAS) anunció este jueves la apertura de cuatro becas para jóvenes interesados en estudiar la carrera de piloto comercial, una oportunidad que busca abrir las puertas de la aviación a nuevos talentos panameños.

El programa contempla dos becas completas y dos becas parciales, estas últimas equivalentes al 50 % del costo total de la carrera, dirigidas a jóvenes que cumplan con los requisitos y aspiren a iniciar su formación profesional en el mundo de la aviación.