Un atropello y fuga registrado la noche del domingo dejó a dos personas heridas en el sector de Vacamonte, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con reportes de la Dirección de Operaciones del Tránsito, el hecho ocurrió alrededor de las 10:49 p.m., cuando un vehículo tipo sedán de color verde, con placa de la provincia de Colón, embistió a un hombre y una mujer que caminaban por la calle octava de Vacamonte.