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Atropello y fuga registrado el domingo en Arraiján deja dos personas heridas

Un atropello y fuga registrado la noche del domingo dejó a dos personas heridas en el sector de Vacamonte, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Reportan atropello y fuga el pasado domingo en Vacamonet, Arraiján

De acuerdo con reportes de la Dirección de Operaciones del Tránsito, el hecho ocurrió alrededor de las 10:49 p.m., cuando un vehículo tipo sedán de color verde, con placa de la provincia de Colón, embistió a un hombre y una mujer que caminaban por la calle octava de Vacamonte.

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