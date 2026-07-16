Aumenta la circulación de virus respiratorios, advierte el Ministerio de Salud

Las autoridades sanitarias estiman que durante las próximas dos semanas aumentará la circulación del virus de la influenza y del virus sincitial respiratorio, de acuerdo con los análisis realizados por el Departamento de Epidemiología.

Tosferina. Imágen con fines ilustrativos

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reforzar la vigilancia sobre los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante el incremento de hospitalizaciones relacionadas con la circulación de virus respiratorios en el país.

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