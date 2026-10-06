José Stonestreet, regional de Salud de la comarca Ngäbe Buglé, explicó que entre las enfermedades detectadas se encuentra la tosferina, que afecta principalmente a los niños, además de infecciones asociadas al virus sincitial respiratorio.

Autoridades de Salud reportan preocupación por el aumento de enfermedades respiratorias en la comarca Ngäbe Buglé, principalmente en la región de Ño Kribo, donde los menores de edad figuran entre los más afectados, aunque también se han identificado casos en adultos.