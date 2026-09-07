La Autoridad Innovación Gubernamental sustentó su vista presupuestaria 2027

Fábrega se refirió al tema durante la sustentación del presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027, donde también respondió a cuestionamientos de los diputados sobre el estado de esta herramienta, cuya implementación busca permitir el acceso público a información sobre personas condenadas por delitos sexuales.