La Autoridad Innovación Gubernamental sustentó su vista presupuestaria 2027

Fábrega se refirió al tema durante la sustentación del presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027, donde también respondió a cuestionamientos de los diputados sobre el estado de esta herramienta, cuya implementación busca permitir el acceso público a información sobre personas condenadas por delitos sexuales.

AIG sustenta su vista presupuestaria en la Comisión de Presupuesto

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) ya culminó el desarrollo de la plataforma destinada a publicar el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual, informó su director, Adolfo Fábrega.

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