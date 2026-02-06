Cientos de personas disfrutan de la 'Noche Interestelar' del Musicalion 2026

Desde tempranas horas de la tarde, visitantes de distintas edades comenzaron a llegar al parque para disfrutar de la variada oferta musical y de las actividades paralelas que iniciaron a partir de las 4:00 p.m.

El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el Parque Omar, donde este viernes se desarrolla una “Noche interestelar” como parte del Musicalión 2026, un evento que ha reunido a miles de personas en un ambiente de música, entretenimiento y actividades para toda la familia.

