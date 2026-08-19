De acuerdo con las autoridades, durante las últimas 48 horas no se han registrado precipitaciones en la provincia. Sin embargo, las condiciones del terreno continúan siendo motivo de vigilancia debido a la cantidad de agua acumulada en el suelo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene los monitoreos en diferentes sectores de la provincia de Bocas del Toro, luego de las afectaciones provocadas por la saturación de los suelos y el colapso de una vía en el corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola.