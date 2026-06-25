Comunidad venezolana en Panamá en vilo por los desaparecidos tras terremotos
Algunos residentes venezolanos en Panamá relataron la angustia que enfrentan desde que ocurrieron los movimientos telúricos, debido a la falta de comunicación con sus familiares que se encontraban en las zonas más afectadas.
La comunidad venezolana en Panamá vive momentos de preocupación luego de los terremotos registrados en Venezuela, principalmente en Caracas y La Guaira, donde varias familias continúan intentando localizar a parientes y allegados que permanecen desaparecidos.