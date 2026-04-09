La compañía, miembro de Star Alliance, estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, conectando 88 destinos en 32 países del continente, lo que refuerza el posicionamiento de Panamá como centro estratégico de conexiones en la región.

La aerolínea Copa Airlines anunció sus proyecciones para el año 2026, destacando un crecimiento sostenido en su operación, expansión de rutas y generación de empleo, en un contexto donde la conectividad aérea continúa siendo clave para la competitividad de los países.