Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano colombiano de 26 años, aprehendido durante la operación Escudo Infantil, desarrollada por el Ministerio Público y sus organismos auxiliares.

La audiencia se realizó de manera reservada, a solicitud de la Fiscalía, debido a la naturaleza de los hechos investigados. Durante el acto judicial se legalizó la aprehensión y se formularon cargos por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.