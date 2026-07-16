Detención provisional para colombiano por posesión de material de abuso sexual infantil
Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano colombiano de 26 años, aprehendido durante la operación Escudo Infantil, desarrollada por el Ministerio Público y sus organismos auxiliares.
La audiencia se realizó de manera reservada, a solicitud de la Fiscalía, debido a la naturaleza de los hechos investigados. Durante el acto judicial se legalizó la aprehensión y se formularon cargos por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.