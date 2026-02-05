Luego de una visita al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, denunció una serie de irregularidades en las condiciones del lugar.

Brenes informó que acudió al centro en compañía de otros miembros de dicha comisión legislativa, como parte de las labores de fiscalización que realizan a instalaciones destinadas a la atención de poblaciones.