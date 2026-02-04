Diputada Prado pide transparencia sobre aumento del presupuesto en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional fue escenario de duros cuestionamientos durante el periodo de incidencias, cuando la jefa de la bancada Vamos, Janine Prado, denunció la falta de registros claros que sustenten el drástico incremento presupuestario del Legislativo para el año 2025.

Janine Prado, diputada de la bancada Vamos

La diputada alertó que el presupuesto de la institución saltó de 95.7 millones de dólares a 160.5 millones de dólares, lo que representa un aumento aproximado de 60 millones de dólares cuya figura legal de traspaso es, hasta el momento, un misterio administrativo.

