Diputada Prado pide transparencia sobre aumento del presupuesto en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional fue escenario de duros cuestionamientos durante el periodo de incidencias, cuando la jefa de la bancada Vamos, Janine Prado, denunció la falta de registros claros que sustenten el drástico incremento presupuestario del Legislativo para el año 2025.