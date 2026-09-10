El rector informó que todavía no existe una fecha definida para el pago de la quincena anterior, mientras que este viernes corresponde realizar el nuevo desembolso a los funcionarios de la universidad.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) atraviesa una situación financiera y administrativa que su rector, Absel Navarro, calificó como crítica y grave, debido a la falta de recursos para hacer frente al pago de los salarios de docentes y administrativos.