Docentes y administrativos de la Unachi tienen 15 días sin cobrar salarios
El rector informó que todavía no existe una fecha definida para el pago de la quincena anterior, mientras que este viernes corresponde realizar el nuevo desembolso a los funcionarios de la universidad.
La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) atraviesa una situación financiera y administrativa que su rector, Absel Navarro, calificó como crítica y grave, debido a la falta de recursos para hacer frente al pago de los salarios de docentes y administrativos.