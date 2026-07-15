El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se pronunció sobre las declaraciones de la diputada Patsy Lee, quien aseguró haber recibido advertencias relacionadas con su visa estadounidense.

La controversia surgió tras versiones sobre una supuesta revocatoria del documento. Lee manifestó que su visa había expirado y que tomó la decisión de no renovarla, aunque señaló que anteriormente recibió advertencias desde la Embajada de Estados Unidos.