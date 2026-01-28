Coclé/Churuquita Grande, en el distrito de Penonomé, se prepara para recibir a productores y visitantes en la esperada Feria de la Naranja, un evento que reunirá a emprendedores de distintos puntos del distrito, así como a turistas nacionales y extranjeros.

Se espera la participación de más de 50 productores de cítricos, que comercializarán productos como naranja, mandarina y limón. Además, más de 30 artesanos exhibirán sus creaciones en distintos puntos de la región. La inauguración oficial está programada para este jueves.