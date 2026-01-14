Un cruce público de declaraciones se desató entre el contralor Anel ‘Bolo’ Flores y la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, por la recolección de basura en el distrito, los contratos millonarios, el refrendo pendiente y la decisión del Gobierno de asumir el servicio. Mientras Flores niega presiones y cuestiona el manejo municipal, Hernández defiende el debido proceso y acusa una intervención sobre fondos y competencias municipales.