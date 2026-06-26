Durante la jornada, visitantes de todas las edades pudieron recorrer las salas interactivas del museo y conocer detalles sobre la construcción, los retos y las historias humanas detrás de esta importante obra de ingeniería.

El Museo del Canal de Panamá abrió sus puertas al público para conmemorar una década de la ampliación de la vía interoceánica, una obra que marcó un antes y un después en la historia del país y del comercio mundial.