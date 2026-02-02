Juicio Odebrecht: perfil contable inactivo, sesión exprés y renuncia de 32 testigos marcan la jornada

Duodécimo día de audiencia del juicio Odebrecht.
02 de febrero 2026 - 13:30

Panamá/Un perfil contable inactivo de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., con balance en cero, la reorganización del cronograma de testigos y el desistimiento de 32 comparecencias marcaron la jornada de este lunes en el juicio por el escándalo de pagos de sobornos y coimas provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht, proceso en el que 28 personas enfrentan cargos por blanqueo de capitales.

