La cita gastronómica y artesanal más importante de la provincia se une este año a "El Verano del Canal", prometiendo un fin de semana histórico en el Centro de Arte y Cultura.

El aroma a coco, el ritmo del tambor y el ingenio de su gente se tomarán la ciudad de Colón este próximo sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. El Centro de Arte y Cultura de la provincia abrirá sus puertas para recibir la edición 2026 de "Sabores de Colón", un festival que no solo celebra la cocina, sino la identidad misma de una región resiliente y creativa.