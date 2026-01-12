En 6 días se cumplirá la fecha de finalización del contrato de concesión de la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud), encargada del servicio de recolección de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito. Su salida no ha sido silenciosa y ha estado envuelta en una serie de polémicas, siendo la última de estas el pago de la totalidad de las prestaciones laborales a sus trabajadores.