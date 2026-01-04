Elevemos nuestra súplica por Venezuela, por su familia, por quienes han tenido que partir y por quienes permanecen esperando un mañana distinto marcado por la justicia, la reconciliación y la dignidad". Esas fueron las palabras que el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, envió a los venezolanos en el marco de la Misa Jubilar del Mundo de las Comunicaciones, celebrada este domingo 4 de enero en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Carrasquilla.